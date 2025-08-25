Сегодня завершается подача заявлений в магистратуру: что нужно знать поступающим

Как подать заявление

Подача происходит исключительно онлайн через электронные кабинеты абитуриентов. Каждый абитуриент может подать до 5 заявлений на бюджет и до 10 - на контракт.

Важно проверять статус своих заявлений и оперативно реагировать на отметку "Требует уточнения абитуриентом".

Что дальше

Формирование рейтинговых списков и предоставление рекомендаций на бюджет начнется после завершения приема заявлений. Списки рекомендованных должны обнародовать не позднее 28 августа.

Выполнить требования к зачислению на бюджет необходимо до 18:00 30 августа. Окончательное зачисление на бюджетные места состоится не позднее 1 сентября.

Рекомендации и списки на контракт обнародуют не ранее 30 августа, а зачисление продлится до 30 сентября. Перевод на вакантные бюджетные места для контрактников возможен до 3 сентября.