Сьогодні заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту, - "Укренерго"

Відновлення електроживлення після масованої атаки РФ

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити.

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Вчора глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням місті може покращитися приблизно через тиждень.

Крім того, критична ситуація спостерігається і в Одесі. Станом на сьогоднішній ранок в місті та Одеському районі знов починають діяти графіки стабілізаційних відключень. Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.

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