Сегодня запланирован рекордный с начала года объем импорта, - "Укрэнерго"

Восстановление электропитания после массированной атаки РФ

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Вчера глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, чтоситуация с электроснабжением в городе может улучшиться примерно через неделю.

Кроме того, критическая ситуация наблюдается и в Одессе. По состоянию на сегодняшнее утро в городе и Одесском районе снова начинают действовать графики стабилизационных отключений. Ремонтные работы на энергооборудовании продолжаются.

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