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Сьогодні заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту, - "Укренерго"

Україна, Вівторок 26 березня 2024 14:33
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Сьогодні заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту, - "Укренерго" Фото: імпорт електроенергії (facebook_com_НЕК__Укренерго__NPC_Ukrenergo_2)
Автор: Ярослава Борзова

На сьогодні заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії в Україну. Енергосистема працює стабільно, дефіцит не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Так, протягом доби очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови.

"На всіх постраждалих об’єктах триває розбір завалів. Там, де є дозвіл ДСНС, проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомлення.

Зокрема зазначається, що в Одеській області зменшено періоди обмеження енергоживлення

"На Одещині фахівці «Укренерго» відновили частину обладнання на одній з постраждалих підстанцій. Завдяки цьому вдалось підвищити спроможність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживанні", - повідомляють в "Укренерго".

Станом на ранок через погодні умови в Одеській області знеструмлено 69 населених пунктів.

Відновлення електроживлення після масованої атаки РФ

Нагадаємо, після масштабного обстрілу України 22 березня, який став безпрецедентною атакою на енергетику країни останнім часом, було знеструмлено лінію 750 кВ "Дніпровська", яка живить ЗАЕС. Станція кілька годин до відновлення була за крок від блекауту, залишаючись на одній лінії живлення.

Наступного дня, 23 березня, Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту, вдруге за добу. Окупанти пошкодили лінію, що живить станцію, але все вдалося відновити.

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи про ситуацію в енергосистемі країни, визнав, що найважча ситуація залишається у Харкові.

Вчора глава "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електропостачанням місті може покращитися приблизно через тиждень.

Крім того, критична ситуація спостерігається і в Одесі. Станом на сьогоднішній ранок в місті та Одеському районі знов починають діяти графіки стабілізаційних відключень. Ремонтні роботи на енергообладнанні тривають.

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Укренерго Електроенергія
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