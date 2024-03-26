Сьогодні заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту, - "Укренерго"

На сьогодні заплановано рекордний з початку року обсяг імпорту електроенергії в Україну. Енергосистема працює стабільно, дефіцит не прогнозується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Так, протягом доби очікується імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. "На всіх постраждалих об’єктах триває розбір завалів. Там, де є дозвіл ДСНС, проводяться аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться в повідомлення. Зокрема зазначається, що в Одеській області зменшено періоди обмеження енергоживлення "На Одещині фахівці «Укренерго» відновили частину обладнання на одній з постраждалих підстанцій. Завдяки цьому вдалось підвищити спроможність високовольтних мереж передавати електроенергію та зменшити періоди обмеження споживанні", - повідомляють в "Укренерго". Станом на ранок через погодні умови в Одеській області знеструмлено 69 населених пунктів.