Сегодня запланирован рекордный с начала года объем импорта, - "Укрэнерго"

На сегодняшний день запланирован рекордный с начала года объем импорта электроэнергии в Украину. Энергосистема работает стабильно, дефицит не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В течение суток ожидается импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. "На всех пострадавших объектах идет разбор завалов. Там, где есть разрешение ГСЧС, проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении. В частности, отмечается, что в Одесской области уменьшены периоды ограничения энергопитания. "В Одесской области специалисты "Укрэнерго" восстановили часть оборудования на одной из пострадавших подстанций. Благодаря этому удалось повысить способность высоковольтных сетей передавать электроэнергию и уменьшить периоды ограничения потребления", - сообщают в "Укрэнерго". Состоянием на утро из-за погодных условий в Одесской области обесточены 69 населенных пунктов.