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Сегодня запланирован рекордный с начала года объем импорта, - "Укрэнерго"

Украина, Вторник 26 марта 2024 14:33
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Сегодня запланирован рекордный с начала года объем импорта, - "Укрэнерго" Фото: импорт электроэнергии (facebook_com_НЕК__Укрэнерго__NPC_Ukrenergo_2)
Автор: Ярослава Борзова

На сегодняшний день запланирован рекордный с начала года объем импорта электроэнергии в Украину. Энергосистема работает стабильно, дефицит не прогнозируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В течение суток ожидается импорт из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы.

"На всех пострадавших объектах идет разбор завалов. Там, где есть разрешение ГСЧС, проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что в Одесской области уменьшены периоды ограничения энергопитания.

"В Одесской области специалисты "Укрэнерго" восстановили часть оборудования на одной из пострадавших подстанций. Благодаря этому удалось повысить способность высоковольтных сетей передавать электроэнергию и уменьшить периоды ограничения потребления", - сообщают в "Укрэнерго".

Состоянием на утро из-за погодных условий в Одесской области обесточены 69 населенных пунктов.

Восстановление электропитания после массированной атаки РФ

Напомним, после масштабного обстрела Украины 22 марта, ставшего беспрецедентной атакой на энергетику страны в последнее время, была обесточена линия 750 кВ "Днепровская", питающая ЗАЭС. Станция несколько часов до восстановления была в шаге от блекаута, оставаясь на одной линии питания.

На следующий день, 23 марта, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блекаута, второй раз за сутки. Оккупанты повредили линию, питающую станцию, но все удалось восстановить.

Президент Украины Владимир Зеленский, рассказывая о ситуации в энергосистеме страны, признал, что тяжелая ситуация остается в Харькове.

Вчера глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, чтоситуация с электроснабжением в городе может улучшиться примерно через неделю.

Кроме того, критическая ситуация наблюдается и в Одессе. По состоянию на сегодняшнее утро в городе и Одесском районе снова начинают действовать графики стабилизационных отключений. Ремонтные работы на энергооборудовании продолжаются.

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