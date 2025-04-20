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Сьогодні Великдень в Україні: синоптики дали прогноз на свято

Україна, Неділя 20 квітня 2025 07:00
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Сьогодні Великдень в Україні: синоптики дали прогноз на свято Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 20 квітня, на Великдень, в Україні буде тепло. В частині західних регіонів очікуються дощі з грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°.

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, на заході країни південно-західний, 5-10 м/с. Температура вдень 19-24°, в Карпатах та на узбережжі морів 13-18°.
Сьогодні Великдень в Україні: синоптики дали прогноз на святоПогода в Україні 20 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Після Великодня в Україну прийде похолодання

Тепла погода, яка панує в Україні на Великдень, 20 квітня, протримається близько тижня. За словами синоптиків, найближчими днями у більшості регіонів утримається суха погода завдяки впливу зони підвищеного тиску.

Однак із 25 по 28 квітня очікується поступове похолодання в Україні, яке почнеться із західних областей та охопить інші частини країни.

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