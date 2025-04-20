Сегодня Пасха в Украине: синоптики дали прогноз на праздник

Сегодня, 20 апреля, на Пасху, в Украине будет тепло. В части западных регионов ожидаются дожди с грозами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

Ветер юго-восточный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°, в Карпатах и на побережье морей 13-18°. Погода в Украине 20 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-восточный, на западе страны юго-западный, 5-10 м/с. Температура днем 19-24°, в Карпатах и на побережье морей 13-18°.

Переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза.

После Пасхи в Украину придет похолодание

Теплая погода, которая царит в Украине на Пасху, 20 апреля, продержится около недели. По словам синоптиков, в ближайшие дни в большинстве регионов сохранится сухая погода благодаря влиянию зоны повышенного давления.

Однако с 25 по 28 апреля ожидается постепенное похолодание в Украине, которое начнется с западных областей и охватит другие части страны.

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