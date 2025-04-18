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Великдень буде теплим: синоптик попередила, коли прийде похолодання

Україна, П'ятниця 18 квітня 2025 15:00
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Великдень буде теплим: синоптик попередила, коли прийде похолодання Фото: синоптик дала прогноз на завтра та Великдень і розповіла, коли в Україні похолоднішає (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 19 квітня, в Україні похолоднішає, а на Великдень буде тепло. Але скоро в країну прийде більш істотне похолодання з дощами і грозами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У суботу атмосферний фронт зумовить невелике зниження температури повітря та періодичні короткочасні дощі в західній частині України - там завтра вдень очікується +15.....+19 градусів", - розповіла вона.

На решті території України втримається суха тепла та переважно сонячна погода, максимально +20...+24 градуси. У Києві 19-го квітня опадів не буде, вдень +20+22 градуси.

Погода в Україні на Великдень

На Великдень повсюди в Україні очікується тепла погода, +20....+24 градуси.
Без опадів, скрізь сонячно, лише в західних областях є ймовірність невеликих дощів. У Києві 20 квітня сонце та +20....+22 градуси.

Скільки триватиме тепла погода в Україні

Тепла погода триватиме увесь наступний тиждень, але вже наступними вихідними, 26-27 квітня, в Україні погода зміниться.

"Передбачаються дощі, грози та зниження температури повітря до +11....+17 градусів", - додала Діденко.

Як раніше повідомляли синоптики, перед Великоднем в Україні очікували на нестабільну погоду - з потеплінням, дощами і різкими перепадами температур.

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