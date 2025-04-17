Синоптик дала прогноз на завтра і Великдень: де буде найтепліше
В найближчі дні в Україні буде тепла погода, лише в кількох регіонах буде холодніше та дощі. На Великдень очікується до +24 градусів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.
"У п'ятницю в Україні очікується тепла погода, вдень +20...+23 градуси, у містах, селищах поблизу морів +16...+20 градусів", - розповіла вона.
Дощі завтра пройдуть лише на Закарпатті та навколо Карпат.
"Більша частина території - сухо та сонячно. Рвучкий південний вітер! Лише в східних областях вітер буде невеликим або помірним", - додала Діденко.
Погода 19 квітня в Україні
У суботу, 19 квітня очікується зниження температури повітря до денних +16...+19 градусів у західній частині, загалом в Україні передбачається +20....+24 градуси.
Погода на Великдень
У неділю, 20 квітня, на Великдень, знову буде скрізь тепло, в Україні вдень температура повітря становитиме +20...+24 градусів.
"Пануватиме 20 квітня суха сонячна погода, лише в західних областях ймовірний невеликий дощ. І важливо - вітер на Великдень стихне, буде лагідним", - зазначила синоптик.
У Києві завтра, у суботу та на Великдень очікується суха тепла погода з температурою повітря +20...+23 градусів.
Погода в Україні в травні
Синоптики з побоюванням підходять до прогнозування погоди на тривалий термін. Попередньо, певні зміни погоди у травні можливі.
"Але чи будуть там ті заморозки чи ні - поки що ніхто точно сказати не може. Це - 50 на 50", - наголосила синоптик.
При цьому реально сказати - чи будуть в Україні заморозки, зокрема в травні, можна орієнтовно за кілька днів.
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