Останній шанс: до якого числа треба "поправити" документи, щоб не проґавити НМТ-2026

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ 2026 року завершився. Усунути недоліки в реєстраційних документах ще можна, але часу залишилось зовсім небагато.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Головне: Масштаб проблеми : повідомлення про потребу "поправити" документи чи надану інформацію отримали понад 2 тисячі вступників.

: повідомлення про потребу "поправити" документи чи надану інформацію отримали понад 2 тисячі вступників. Жорсткий дедлайн : виправити недоліки в реєстраційних даних і повторно надіслати документи на перевірку потрібно не пізніше ніж 21 травня.

: виправити недоліки в реєстраційних даних і повторно надіслати документи на перевірку потрібно не пізніше ніж 21 травня. Головний ризик: якщо потенційні учасники тестування не усунуть зазначені недоліки до визначеного числа, їм відмовлять у реєстрації на НМТ-2026.

Скільком вступникам потрібно усунути недоліки

В УЦОЯО нагадали, що додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2026 року завершився 16 травня.

За результатами оброблення реєстраційних документів понад 2 тисячі вступників (вступниць) отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти - у персональних кабінетах - повідомлення про потребу в доопрацюванні:

наданої ними інформації;

та/або копій документів.

"Однак не усунули недоліків", - уточнили в УЦОЯО.

Календар НМТ-2026 (інфографіка: testportal.gov.ua)

До якого числа всі недоліки ще можна виправити

Вступникам, які надіслали реєстраційні дані на оброблення до регіонального ЦОЯО, радять перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заяви на участь у додатковій сесії НМТ.

При цьому виправити помилки та повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше 21 травня.

Усунути недоліки в реєстраційних документах можна до 21 травня (інфографіка: testportal.gov.ua)

Якщо потенційний учасник тестування не усуне недоліків (на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів указав регіональний центр оцінювання якості освіти), йому буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.