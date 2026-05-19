Останній шанс: до якого числа треба "поправити" документи, щоб не проґавити НМТ-2026
Додатковий період реєстрації для участі в НМТ 2026 року завершився. Усунути недоліки в реєстраційних документах ще можна, але часу залишилось зовсім небагато.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Головне:
- Масштаб проблеми: повідомлення про потребу "поправити" документи чи надану інформацію отримали понад 2 тисячі вступників.
- Жорсткий дедлайн: виправити недоліки в реєстраційних даних і повторно надіслати документи на перевірку потрібно не пізніше ніж 21 травня.
- Головний ризик: якщо потенційні учасники тестування не усунуть зазначені недоліки до визначеного числа, їм відмовлять у реєстрації на НМТ-2026.
Скільком вступникам потрібно усунути недоліки
В УЦОЯО нагадали, що додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2026 року завершився 16 травня.
За результатами оброблення реєстраційних документів понад 2 тисячі вступників (вступниць) отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти - у персональних кабінетах - повідомлення про потребу в доопрацюванні:
- наданої ними інформації;
- та/або копій документів.
"Однак не усунули недоліків", - уточнили в УЦОЯО.
Календар НМТ-2026 (інфографіка: testportal.gov.ua)
До якого числа всі недоліки ще можна виправити
Вступникам, які надіслали реєстраційні дані на оброблення до регіонального ЦОЯО, радять перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заяви на участь у додатковій сесії НМТ.
При цьому виправити помилки та повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше 21 травня.
Усунути недоліки в реєстраційних документах можна до 21 травня (інфографіка: testportal.gov.ua)
Якщо потенційний учасник тестування не усуне недоліків (на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів указав регіональний центр оцінювання якості освіти), йому буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки людей складатимуть НМТ-2026 і де найбільше учасників.
Крім того, ми пояснювали, як дізнатися дату, час та місце проведення тесту.
Читайте також про вступ до військових вишів у 2026 році - як подати документи без ТЦК та які виплати у курсантів.