ua en ru
Вт, 19 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Останній шанс: до якого числа треба "поправити" документи, щоб не проґавити НМТ-2026

10:50 19.05.2026 Вт
2 хв
Вступникам радять терміново перевірити персональні кабінети
aimg Ірина Костенко
Останній шанс: до якого числа треба "поправити" документи, щоб не проґавити НМТ-2026 Реєстрація на додаткову сесію НМТ-2026 завершилась (фото ілюстративне: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Додатковий період реєстрації для участі в НМТ 2026 року завершився. Усунути недоліки в реєстраційних документах ще можна, але часу залишилось зовсім небагато.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

Читайте також: НМТ потрібно не всім: інтерв'ю з УЦОЯО про іспити для випускників у 2026

Головне:

  • Масштаб проблеми: повідомлення про потребу "поправити" документи чи надану інформацію отримали понад 2 тисячі вступників.
  • Жорсткий дедлайн: виправити недоліки в реєстраційних даних і повторно надіслати документи на перевірку потрібно не пізніше ніж 21 травня.
  • Головний ризик: якщо потенційні учасники тестування не усунуть зазначені недоліки до визначеного числа, їм відмовлять у реєстрації на НМТ-2026.

Скільком вступникам потрібно усунути недоліки

В УЦОЯО нагадали, що додатковий період реєстрації для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ) 2026 року завершився 16 травня.

За результатами оброблення реєстраційних документів понад 2 тисячі вступників (вступниць) отримали від регіональних центрів оцінювання якості освіти - у персональних кабінетах - повідомлення про потребу в доопрацюванні:

  • наданої ними інформації;
  • та/або копій документів.

"Однак не усунули недоліків", - уточнили в УЦОЯО.

Останній шанс: до якого числа треба &quot;поправити&quot; документи, щоб не проґавити НМТ-2026Календар НМТ-2026 (інфографіка: testportal.gov.ua)

До якого числа всі недоліки ще можна виправити

Вступникам, які надіслали реєстраційні дані на оброблення до регіонального ЦОЯО, радять перевірити в персональних кабінетах стан опрацювання заяви на участь у додатковій сесії НМТ.

При цьому виправити помилки та повторно надіслати копії документів на перевірку до регіонального центру оцінювання якості освіти потрібно не пізніше 21 травня.

Останній шанс: до якого числа треба &quot;поправити&quot; документи, щоб не проґавити НМТ-2026Усунути недоліки в реєстраційних документах можна до 21 травня (інфографіка: testportal.gov.ua)

Якщо потенційний учасник тестування не усуне недоліків (на які за результатами оброблення інформації та реєстраційних документів указав регіональний центр оцінювання якості освіти), йому буде відмовлено в реєстрації для участі в НМТ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки людей складатимуть НМТ-2026 і де найбільше учасників.

Крім того, ми пояснювали, як дізнатися дату, час та місце проведення тесту.

Читайте також про вступ до військових вишів у 2026 році - як подати документи без ТЦК та які виплати у курсантів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УЦОКО Вступна кампанія НМТ Поради Документи Учні Освіта в Україні Виші Випускники Абітурієнти
Новини
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
У Верховному Суді проводять обшуки в межах справи про корупцію
Аналітика
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі