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Сьогодні під Києвом може бути гучно: працюватимуть сапери

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Київська область, Четвер 23 березня 2023 12:40
Сьогодні під Києвом може бути гучно: працюватимуть сапери Фото: мешканці Києва та області сьогодні можуть чути вибухи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 23 березня, мешканці Києва та області можуть чути звуки вибухів, що пов'язані з роботою саперів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

Сьогодні на території Броварського району відбуватиметься ліквідація вибухонебезпечних предметів.

У зв'язку з цим в деяких громадах може бути чутно звуки вибухів.

Зазначимо, що вчора у Білоцерківському районі проводили вибухові роботи.

РБК-Україна також повідомляло, що з 26 березня у Києві та області скорочують комендантську годину.

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