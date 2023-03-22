ua ru
Ср, 22 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На півдні Київської області вдень можуть лунати вибухи: в ОВА назвали причину

Новость на русском →
Київ, Середа 22 березня 2023 07:29
На півдні Київської області вдень можуть лунати вибухи: в ОВА назвали причину Фото: на півдні Київської області вдень можуть лунати вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Упродовж дня сьогодні, 22 березня, на ТДВ "Рокитнянський гранітний кар'єр" у Білоцерківському районі Київської області заплановано проведення вибухових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

Повідомляється, що заплановані вибухи будуть проводитися у світлий час доби, і пов'язані вони з технологічними роботами на підприємстві.

Раніше повідомлялося, що у Київській області були чутні вибухи, повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони в регіоні.

Пізніше стало відомо, що війська РФ сьогодні вночі, 22 березня, завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких було знищено українськими силами ППО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область вибухи
NEWS
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
Україна і МВФ домовилися про програму на 15 млрд доларів
DAILY
Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олександр Ткаченко: В "хороших росіян" не вірю, але є корисні, які засуджують Путіна