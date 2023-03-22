На півдні Київської області вдень можуть лунати вибухи: в ОВА назвали причину

Упродовж дня сьогодні, 22 березня, на ТДВ "Рокитнянський гранітний кар'єр" у Білоцерківському районі Київської області заплановано проведення вибухових робіт.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Київської ОВА.

Повідомляється, що заплановані вибухи будуть проводитися у світлий час доби, і пов'язані вони з технологічними роботами на підприємстві.

Раніше повідомлялося, що у Київській області були чутні вибухи, повідомлялося про роботу українських сил протиповітряної оборони в регіоні.

Пізніше стало відомо, що війська РФ сьогодні вночі, 22 березня, завдали масованого авіаційного удару з використанням БПЛА "Шахед-136". За попередніми даними, ворог запустив 21 дрон, 16 з яких було знищено українськими силами ППО.

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