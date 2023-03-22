У Києві скорочують комендантську годину: як працюватиме транспорт

У зв'язку зі скороченням комендантської години у Києві з 26 березня громадський транспорт працюватиме на годину довше.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА .

"Із 26 березня у столиці буде скорочено комендантську годину. Вона триватиме з нуля годин до п’ятої години ранку щодоби. Зміни будуть внесені і в роботу громадського транспорту: він продовжить роботу на одну годину", - повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Таким чином з 26 березня:

наземний транспорт працюватиме з 05:30 до 23:30;

метрополітен - із 06:00 до 23:00;

фунікулер - із 07:00 до 22:00.

РБК-Україна нагадувало основні правила та заборони під час комендантської години.

До того ж, у столиці збільшать години продажу алкоголю.

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