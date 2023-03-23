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Сегодня под Киевом может быть громко: будут работать саперы

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Киевская область, Четверг 23 марта 2023 12:40
Сегодня под Киевом может быть громко: будут работать саперы Фото: жители Киева и области сегодня могут слышать взрывы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В четверг, 23 марта, жители Киева и области могут слышать звуки взрывов, связанных с работой саперов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской ОВА.

Сегодня на территории Броварского района будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов.

В связи с этим в некоторых общинах могут быть слышны звуки взрывов.

Отметим, что вчера в Белоцерковском районе проводились взрывные работы.

РБК-Украина также сообщало, что с 26 марта в Киеве и области сокращают комендантский час.

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