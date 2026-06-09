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Сьогодні останній день. Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку вчасно

06:30 09.06.2026 Вт
2 хв
Що буде зі стажем, якщо трудова книжка не буде оцифрована?
aimg Дмитро Левицький
Сьогодні останній день. Що буде, якщо не оцифрувати трудову книжку вчасно Фото: що буде з трудовою книжкою після 10 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
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До 10 червня українцям, які почали працювати до 1 січня 2004 року, потрібно оцифрувати свої трудові книжки.

РБК-Україна розповідає, як це зробити та що буде, якщо не встигнути оцифрувати документ до 10 червня.

Як оцифрувати трудову книжку?

Оцифрувати документ може як безпосередньо працівник, так і його роботодавець. Зробіть скан-копії своєї трудової книжки та завантажте їх на вебпортал Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua).

Як перевірити, чи оцифровано документ?

Перевірити, чи ваша паперова трудова книжка вже в "цифрі", також можна на вебпорталі ПФУ. Просто зайдіть в особистий кабінет, а далі:

  • Оберіть у меню розділ "Електронна трудова книжка".
  • У вкладці "Скан-копії трудової книжки" перевірте, чи завантажені документи.
  • У вкладці "Відцифрована ЕТК" перевірте уже готові результати оцифрування.
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Втратили трудову книжку через війну?

Замінити трудову книжку можуть ваші трудові договори, відомості про нарахування зарплати, довідки з роботи чи виписки з наказів.

Якщо ж ваше підприємство залишилося в окупації чи перебуває в зоні бойових дій, то підтвердити ваш стаж можуть два свідки, які працювали разом з вами. Але вони повинні мати власні документи, які це підтверджують.

Що буде, якщо не встигнули оцифрувати трудову книжку?

Пенсійний фонд буде приймати скан-копії трудової і після 10 червня 2026 року.

Ваш страховий стаж, якщо не встигнете оцифрувати документ до 10 червня, не буде втрачено.

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