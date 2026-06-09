Сегодня последний день. Что будет, если не оцифровать трудовую книжку вовремя

До 10 июня украинцам, которые начали работать до 1 января 2004 года, нужно оцифровать свои трудовые книжки.

РБК-Украина рассказывает, как это сделать и что будет, если не успеть оцифровать документ до 10 июня.

Как оцифровать трудовую книжку?

Оцифровать документ может как непосредственно работник, так и его работодатель. Сделайте скан-копии своей трудовой книжки и загрузите их на веб-портал Пенсионного фонда Украины (portal.pfu.gov.ua).

Как проверить, оцифрован ли документ?

Проверить, ваша бумажная трудовая книжка уже в "цифре", также можно на веб-портале ПФУ. Просто зайдите в личный кабинет, а дальше:

Выберите в меню раздел "Электронная трудовая книжка".

Во вкладке "Скан-копии трудовой книжки" проверьте, загружены ли документы.

Во вкладке "Оцифрованная ЭТК" проверьте уже готовые результаты оцифровки.

Потеряли трудовую книжку из-за войны?

Заменить трудовую книжку могут ваши трудовые договоры, сведения о начислении зарплаты, справки с работы или выписки из приказов.

Если ваше предприятие осталось в оккупации или находится в зоне боевых действий, то подтвердить ваш стаж могут два свидетеля, которые работали вместе с вами. Но они должны иметь собственные документы, которые это подтверждают.

Что будет, если не успели оцифровать трудовую книжку?

Пенсионный фонд будет принимать скан-копии трудовой и после 10 июня 2026 года.

Ваш страховой стаж, если не успеете оцифровать документ до 10 июня, не будет потерян.