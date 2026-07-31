Сьогодні останній день: невикористаний "Нацкешбек" згорить і повернеться до бюджету

Головне: Останній день для використання: 31 липня - граничний термін, коли українці можуть витратити накопичені кошти за програмою "Національний кешбек".

31 липня - граничний термін, коли українці можуть витратити накопичені кошти за програмою "Національний кешбек". Що станеться з 1 серпня: Усі невикористані залишки коштів на картках згорять та будуть автоматично повернуті до державного бюджету.

Усі невикористані залишки коштів на картках згорять та будуть автоматично повернуті до державного бюджету. На що можна витратити гроші: Накопичений кешбек можна спрямувати на підтримку ЗСУ чи благодійність, оплату комунальних послуг, купівлю українських книг, ліків, продуктів у магазинах-учасниках або на поштові послуги.

Накопичений кешбек можна спрямувати на підтримку ЗСУ чи благодійність, оплату комунальних послуг, купівлю українських книг, ліків, продуктів у магазинах-учасниках або на поштові послуги. Програма продовжує діяти: У серпні українцям виплатять черговий кешбек, нарахований за покупки, здійснені у травні.

У "Дії" нагадали, що скористатися накопиченими коштами можна лише до кінця дня 31 липня. З 1 серпня всі невикористані гроші буде повернуто до державного бюджету.

На що можна витратити "Національний кешбек"

Накопичені кошти можна використати на:

підтримку Збройних сил України та благодійних фондів;

оплату комунальних послуг - своїх або близьких;

купівлю українських книг;

придбання українських продуктів у магазинах-учасниках програми;

купівлю українських ліків в аптеках-учасниках;

оплату поштових послуг.

Повний перелік категорій, магазинів і сервісів, де можна використати кошти, доступний на сайті програми.

Чи продовжить діяти програма

У "Дії" наголосили, що програма "Національний кешбек" не припиняє роботу.

У серпні українці мають отримати чергову виплату - кешбек, нарахований за покупки, здійснені у травні.