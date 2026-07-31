UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Сьогодні останній день: невикористаний "Нацкешбек" згорить і повернеться до бюджету

14:06 31.07.2026 Пт
2 хв
Українцям нагадали, на що можна витратити кошти
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Національний кешбек (Getty Images)

Сьогодні, 31 липня, українці мають останню можливість використати кошти, накопичені на картці програми "Національний кешбек". Уже з 1 серпня невикористаний залишок повернеться до державного бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".

Головне:

  • Останній день для використання: 31 липня - граничний термін, коли українці можуть витратити накопичені кошти за програмою "Національний кешбек".
  • Що станеться з 1 серпня: Усі невикористані залишки коштів на картках згорять та будуть автоматично повернуті до державного бюджету.
  • На що можна витратити гроші: Накопичений кешбек можна спрямувати на підтримку ЗСУ чи благодійність, оплату комунальних послуг, купівлю українських книг, ліків, продуктів у магазинах-учасниках або на поштові послуги.
  • Програма продовжує діяти: У серпні українцям виплатять черговий кешбек, нарахований за покупки, здійснені у травні.

У "Дії" нагадали, що скористатися накопиченими коштами можна лише до кінця дня 31 липня. З 1 серпня всі невикористані гроші буде повернуто до державного бюджету.

На що можна витратити "Національний кешбек"

Накопичені кошти можна використати на:

  • підтримку Збройних сил України та благодійних фондів;
  • оплату комунальних послуг - своїх або близьких;
  • купівлю українських книг;
  • придбання українських продуктів у магазинах-учасниках програми;
  • купівлю українських ліків в аптеках-учасниках;
  • оплату поштових послуг.

Повний перелік категорій, магазинів і сервісів, де можна використати кошти, доступний на сайті програми.

Читайте також: Правила кешбеку: за які товари повертають 15% вартості і як їх отримати

Чи продовжить діяти програма

У "Дії" наголосили, що програма "Національний кешбек" не припиняє роботу.

У серпні українці мають отримати чергову виплату - кешбек, нарахований за покупки, здійснені у травні.

РБК-Україна раніше писало, що з 1 травня в Україні стартував новий етап програми "Національний кешбек", тож накопичення коштів розпочалося заново. Термін використання невитрачених коштів першого етапу, який спочатку мав завершитися 1 липня, продовжили до 1 серпня. Водночас на початку липня українці отримали останню виплату кешбеку за квітневі покупки.

Нагадаємо, до програми "Національний кешбек" долучилися ще два банки: Alliance bank та KredoBank. Відтепер українці можуть користуватися послугами вже 22 банків-партнерів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Національний кешбекДія