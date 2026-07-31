Сьогодні останній день: невикористаний "Нацкешбек" згорить і повернеться до бюджету

Сьогодні, 31 липня, українці мають останню можливість використати кошти, накопичені на картці програми "Національний кешбек". Уже з 1 серпня невикористаний залишок повернеться до державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".
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У "Дії" нагадали, що скористатися накопиченими коштами можна лише до кінця дня 31 липня. З 1 серпня всі невикористані гроші буде повернуто до державного бюджету.
Накопичені кошти можна використати на:
Повний перелік категорій, магазинів і сервісів, де можна використати кошти, доступний на сайті програми.
У "Дії" наголосили, що програма "Національний кешбек" не припиняє роботу.
У серпні українці мають отримати чергову виплату - кешбек, нарахований за покупки, здійснені у травні.
РБК-Україна раніше писало, що з 1 травня в Україні стартував новий етап програми "Національний кешбек", тож накопичення коштів розпочалося заново. Термін використання невитрачених коштів першого етапу, який спочатку мав завершитися 1 липня, продовжили до 1 серпня. Водночас на початку липня українці отримали останню виплату кешбеку за квітневі покупки.
Нагадаємо, до програми "Національний кешбек" долучилися ще два банки: Alliance bank та KredoBank. Відтепер українці можуть користуватися послугами вже 22 банків-партнерів.