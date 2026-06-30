"Нацкешбек" не згорить, а виплата за квітень буде вже цього тижня

"Національний кешбек", отриманий українцями до 30 червня, не "згорить" з 1 липня. А виплату за квітень українці почнуть отримувати вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" .

Що відомо про "кешбек" за квітень

Гроші, накопичені за квітень, почнуть надходити на банківські картки українців вже з 3 липня.

Використати усі накопичені кошти з "кешбеку" та кошти "Зимової 1000" потрібно буде впродовж цього липня. Дедлайн - 31 липня включно. Інакше кошти повернуться до держбюджету.

"Кешбек" за пальне

Разом з квітневим "Нацкешбеком" українці отримають і "кешбек" за пальне.

Що буде з "кешбеком" за травень та червень

Виплата травневого і червневого "кешбеків" буде пізніше, але використати ці гроші можна буде до кінця місяця, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року.

Що таке "Національний кешбек"

"Національний кешбек" - це державна програма, завдяки якій українці можуть повернути собі від 5% до 15% за купівлю українських товарів.

За що дають 15% "кешбеку":

непродовольчі товари: одяг, взуття, косметика, побутова хімія, товари для дому, ремонту та тварин, канцелярія;

окремі продукти: тверді та м’які сири, деякі види макаронів і круп.

За що дають 5% "кешбеку":

хліб, м’ясо, молочна продукція, крім сирів, яйця, олія;

овочі, фрукти, риба, консерви;

солодощі, снеки, напої, соуси;

ліки та товари для саду.

Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, донати на Сили оборони, поштові послуги, придбання продуктів і ліків українського виробництва або книг.