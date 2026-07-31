Сегодня последний день: неиспользованный "Нацкешбэк" сгорит и вернется в бюджет

Сегодня, 31 июля, у украинцев есть последняя возможность использовать средства, накопленные на карте программы "Национальный кешбэк". Уже с 1 августа неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дии".
Главное:
В "Дие" напомнили, что воспользоваться накопленными средствами можно только до конца дня 31 июля. С 1 августа все неиспользованные деньги будут возвращены в государственный бюджет.
Накопленные средства можно использовать на:
Полный список категорий, магазинов и сервисов, где можно использовать средства, доступные на сайте программы.
В "Дие" подчеркнули, что программа "Национальный кешбэк" не прекращает работу.
В августе украинцы должны получить очередную выплату - кешбэк, начисленный за покупки, совершенные в мае.
РБК-Украина ранее писало, что с 1 мая в Украине стартовал новый этап программы "Национальный кешбэк", поэтому накопление средств началось заново. Срок использования неизрасходованных средств первого этапа, который первоначально должен был завершиться 1 июля, продлили до 1 августа. В начале июля украинцы получили последнюю выплату кешбэка за апрельские покупки.
Напомним, к программе "Национальный кешбэк" присоединились еще два банка: Alliance bank и KredoBank. Теперь украинцы могут пользоваться услугами уже 22 банков-партнеров.