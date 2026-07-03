Українцям почали виплачувати "Нацкешбек" за квітень: коли гроші згорять

З сьогоднішнього дня на банківські картки українців почали надходити гроші у рамках програми "Національний кешбек" за квітень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дію" у Telegram .

На що можна витратити гроші

Загалом "Нацкешбек" за квітень отримають близько 5 млн українців.

Отриманий кешбек громадяни не можуть зняти готівкою або перевести на інші банківські картки. Ці кошти можна спрямувати на безготівкову оплату товарів та послуг.

Зокрема, накопичені гроші можна витратити на:

комунальні послуги;

поштові послуги;

ліки та продукти харчування вітчизняного виробництва;

книги від українських видавництв;

благодійність та фінансова підтримка Сил оборони України.

Дедлайн

Усі накопичені на карті кошти мають бути використані до 31 липня 2026 року включно. Після цієї дати весь невикористаний залишок буде автоматично анульований, а гроші повернуться до державного бюджету.

Ця виплата офіційно завершує перший етап державної програми.

З 1 травня стартував новий етап "Національного кешбеку", тому всі поточні накопичення формуються заново.