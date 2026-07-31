Сьогодні останній день: невикористаний "Нацкешбек" згорить і повернеться до бюджету
Сьогодні, 31 липня, українці мають останню можливість використати кошти, накопичені на картці програми "Національний кешбек". Уже з 1 серпня невикористаний залишок повернеться до державного бюджету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Дії".
Головне:
- Останній день для використання: 31 липня - граничний термін, коли українці можуть витратити накопичені кошти за програмою "Національний кешбек".
- Що станеться з 1 серпня: Усі невикористані залишки коштів на картках згорять та будуть автоматично повернуті до державного бюджету.
- На що можна витратити гроші: Накопичений кешбек можна спрямувати на підтримку ЗСУ чи благодійність, оплату комунальних послуг, купівлю українських книг, ліків, продуктів у магазинах-учасниках або на поштові послуги.
- Програма продовжує діяти: У серпні українцям виплатять черговий кешбек, нарахований за покупки, здійснені у травні.
У "Дії" нагадали, що скористатися накопиченими коштами можна лише до кінця дня 31 липня. З 1 серпня всі невикористані гроші буде повернуто до державного бюджету.
На що можна витратити "Національний кешбек"
Накопичені кошти можна використати на:
- підтримку Збройних сил України та благодійних фондів;
- оплату комунальних послуг - своїх або близьких;
- купівлю українських книг;
- придбання українських продуктів у магазинах-учасниках програми;
- купівлю українських ліків в аптеках-учасниках;
- оплату поштових послуг.
Повний перелік категорій, магазинів і сервісів, де можна використати кошти, доступний на сайті програми.
Чи продовжить діяти програма
У "Дії" наголосили, що програма "Національний кешбек" не припиняє роботу.
У серпні українці мають отримати чергову виплату - кешбек, нарахований за покупки, здійснені у травні.
РБК-Україна раніше писало, що з 1 травня в Україні стартував новий етап програми "Національний кешбек", тож накопичення коштів розпочалося заново. Термін використання невитрачених коштів першого етапу, який спочатку мав завершитися 1 липня, продовжили до 1 серпня. Водночас на початку липня українці отримали останню виплату кешбеку за квітневі покупки.
Нагадаємо, до програми "Національний кешбек" долучилися ще два банки: Alliance bank та KredoBank. Відтепер українці можуть користуватися послугами вже 22 банків-партнерів.