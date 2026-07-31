Сегодня последний день: неиспользованный "Нацкешбэк" сгорит и вернется в бюджет

Сегодня, 31 июля, у украинцев есть последняя возможность использовать средства, накопленные на карте программы "Национальный кешбэк". Уже с 1 августа неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дии".

Главное: Последний день использования: 31 июля - предельный срок, когда украинцы могут потратить накопленные средства по программе "Национальный кешбэк".

31 июля - предельный срок, когда украинцы могут потратить накопленные средства по программе "Национальный кешбэк". Что произойдет с 1 августа: Все неиспользованные остатки средств на картах сгорят и будут автоматически возвращены в государственный бюджет.

Все неиспользованные остатки средств на картах сгорят и будут автоматически возвращены в государственный бюджет. На что можно потратить деньги: Накопленный кешбэк можно направить в поддержку ВСУ или благотворительность, оплату коммунальных услуг, покупку украинских книг, лекарств, продуктов в магазинах-участниках или на почтовые услуги.

Накопленный кешбэк можно направить в поддержку ВСУ или благотворительность, оплату коммунальных услуг, покупку украинских книг, лекарств, продуктов в магазинах-участниках или на почтовые услуги. Программа продолжает действовать: В августе украинцам выплатят очередной кешбэк, начисленный за покупки, совершенные в мае.

В "Дие" напомнили, что воспользоваться накопленными средствами можно только до конца дня 31 июля. С 1 августа все неиспользованные деньги будут возвращены в государственный бюджет.

На что можно потратить "Национальный кешбэк"

Накопленные средства можно использовать на:

поддержку Вооруженных сил Украины и благотворительных фондов;

оплату коммунальных услуг - своих или близких;

покупку украинских книг;

приобретение украинских продуктов в магазинах-участниках программы;

покупку украинских лекарств в аптеках-участниках;

оплату почтовых услуг.

Полный список категорий, магазинов и сервисов, где можно использовать средства, доступные на сайте программы.

Продолжит ли действовать программа

В "Дие" подчеркнули, что программа "Национальный кешбэк" не прекращает работу.

В августе украинцы должны получить очередную выплату - кешбэк, начисленный за покупки, совершенные в мае.