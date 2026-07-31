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Сегодня последний день: неиспользованный "Нацкешбэк" сгорит и вернется в бюджет

14:06 31.07.2026 Пт
2 мин
Украинцам напомнили, на что можно потратить деньги
aimg Татьяна Веремеева
Сегодня последний день: неиспользованный "Нацкешбэк" сгорит и вернется в бюджет Фото: Национальный кешбэк (Getty Images)
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Сегодня, 31 июля, у украинцев есть последняя возможность использовать средства, накопленные на карте программы "Национальный кешбэк". Уже с 1 августа неиспользованный остаток вернется в государственный бюджет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Дии".

Главное:

  • Последний день использования: 31 июля - предельный срок, когда украинцы могут потратить накопленные средства по программе "Национальный кешбэк".
  • Что произойдет с 1 августа: Все неиспользованные остатки средств на картах сгорят и будут автоматически возвращены в государственный бюджет.
  • На что можно потратить деньги: Накопленный кешбэк можно направить в поддержку ВСУ или благотворительность, оплату коммунальных услуг, покупку украинских книг, лекарств, продуктов в магазинах-участниках или на почтовые услуги.
  • Программа продолжает действовать: В августе украинцам выплатят очередной кешбэк, начисленный за покупки, совершенные в мае.

В "Дие" напомнили, что воспользоваться накопленными средствами можно только до конца дня 31 июля. С 1 августа все неиспользованные деньги будут возвращены в государственный бюджет.

На что можно потратить "Национальный кешбэк"

Накопленные средства можно использовать на:

  • поддержку Вооруженных сил Украины и благотворительных фондов;
  • оплату коммунальных услуг - своих или близких;
  • покупку украинских книг;
  • приобретение украинских продуктов в магазинах-участниках программы;
  • покупку украинских лекарств в аптеках-участниках;
  • оплату почтовых услуг.

Полный список категорий, магазинов и сервисов, где можно использовать средства, доступные на сайте программы.

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Продолжит ли действовать программа

В "Дие" подчеркнули, что программа "Национальный кешбэк" не прекращает работу.

В августе украинцы должны получить очередную выплату - кешбэк, начисленный за покупки, совершенные в мае.

РБК-Украина ранее писало, что с 1 мая в Украине стартовал новый этап программы "Национальный кешбэк", поэтому накопление средств началось заново. Срок использования неизрасходованных средств первого этапа, который первоначально должен был завершиться 1 июля, продлили до 1 августа. В начале июля украинцы получили последнюю выплату кешбэка за апрельские покупки.

Напомним, к программе "Национальный кешбэк" присоединились еще два банка: Alliance bank и KredoBank. Теперь украинцы могут пользоваться услугами уже 22 банков-партнеров.

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