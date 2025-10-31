UA

На сьогодні немає офіційних даних про припинення громадянства Труханова, - адвокат

Фото: Геннадій Труханов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

Станом на сьогодні немає офіційних даних про припинення українського громадянства колишнього мера Одеси Геннадія Труханова.

Як повідомляє РБК-Україна, про це адвокат Труханова Олександр Лисак заявив під час засідання суду.

"На сьогоднішній день будь-яка офіційна інформація про припинення громадянства Труханова ні від Державної міграційної служби, територіального управління… Жодної інформації немає щодо припинення громадянства", - сказав адвокат.

Справа Труханова щодо негоди в Одесі

Сьогодні, 31 жовтня, Печерський райсуд Києва почав розгляд справи щодо обрання запобіжного заходу колишньому меру Одеси Геннадію Труханову. Його підозрюють у службовій недбалості, яка призвела до загибелі людей під час негоди наприкінці вересня.

Нагадаємо, наприкінці вересня в Одесі пройшли сильні зливи, які спричинили масштабні підтоплення. Жертвами стихії стали девʼять людей, серед яких п’ятеро були членами однієї родини - вони проживали на цокольному поверсі будинку, де за лічені хвилини вода досягла критичного рівня, не залишивши можливості для порятунку.

28 жовтня стало відомо, що Труханову було вручено підозру у службовій недбалості.

Серед фігурантів двоє його заступників, посадові особи Департаментів Одеської міськради, а також директор, начальник та головні інженери структурного підрозділу комунального підприємства.

За даними правоохоронців, система водовідведення Одеси виявилася непідготовленою до стихії. Тож за фактом службової недбалості Труханова і вищевказаним фігурантам було повідомлено про підозру. Зловмисникам загрожує до 8 років увʼязнення.

Труханова позбавили українського громадянства

У жовтні на сайті Офісу президента з’явилася петиція із закликом позбавити Труханова українського громадянства. Менш ніж за добу вона набрала 25 тисяч підписів.

Наступного дня СБУ повідомила, що Труханов втратив українське громадянство через наявність російського паспорта.

Відтак він автоматично залишив посаду міського голови, а діяльність його радників припинилася.

Зеленський утворив Одеську міську військову адміністрацію, її очолив Сергій Лисак, колишній керівник Дніпропетровської ОВА. Тимчасовим виконувачем обов’язків мера став секретар міськради Ігор Коваль.

