Соглашения о Brexit на этой неделе не будет

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По словам журналиста, предварительной датой для экстренного саммита ЕС называют 27 или 28 ноября

На этой неделе не будет достигнуто соглашения между Лондоном и Брюсселем относительно выхода Британии из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter журналиста The Sun Том Ньютон Данн.

"Последние новости о Brexit: источники в британском правительстве сообщили, что на этой неделе сделки не будет. Также завтра правительству не будет предложено принять решение относительно какого-либо нового предложения для ЕС", - говорится в сообщении.

По словам журналиста, предварительной датой для экстренного саммита ЕС, на котором можно будет договориться по соглашению, называют 27 или 28 ноября.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и Польша ожидают заключения соглашения по Brexit в ближайшие дни.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, по словам британского министра по вопросу Brexit Доминики Рааб, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября.

Вместе с тем, в Европейском союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.