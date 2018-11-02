Меркель: Німеччина і Польща очікують укладення угоди по Brexit в найближчі дні

Фото: Ангела Меркель (Jack Taylor/Getty Images)

Меркель перебуває із робочим візитом у Польщі

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Польща очікують укладення угоди по Brexit в найближчі дні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Меркель, Німеччина і Польща хочуть, щоб Великобританія і Європейський союз домовилися про упорядкований процес виходу протягом найближчих декількох днів. При цьому, вона зазначила, що попереду ще багато роботи, перш ніж буде укладено остаточну угоду.

"Протягом наступних кількох днів, і я повинна сказати, що у нас залишилося не так багато днів, ми хочемо домовитися з Британією про те, коли вона покине Європейський союз...Це означає, що нам необхідна угода про вихід, а також контури майбутніх відносин між Великобританією та ЄС. Польща і Німеччина хочуть хороших і дружніх відносин", - сказала Меркель у Варшаві.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами британського міністра з питання Brexit Домініка Рааба, угода про вихід Великобританії з ЄС буде затверджена до 21 листопада. Разом з тим, в Європейському союзі скептично сприймають ймовірність досягнення угоди з Великобританією по Brexit протягом найближчих трьох тижнів.