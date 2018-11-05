Угоди про Brexit цього тижня не буде

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За словами журналіста, попередньою датою для екстреного саміту ЄС називають 27 або 28 листопада

На цьому тижні не буде досягнуто угоди між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Британії з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter журналіста The Sun Том Ньютон Данн.

"Останні новини щодо Brexit: джерела в британському уряді повідомили, що цього тижня угоди не буде. Також завтра уряду не буде запропоновано прийняти рішення щодо будь-якої нової пропозиції для ЄС", - йдеться у дописі.

За словами журналіста, попередньою датою для екстреного саміту ЄС, на якому можна буде домовитися щодо угоди, називають 27 або 28 листопада.

Раніше повідомлялось, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Польща очікують укладення угоди по Brexit в найближчі дні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що, за словами британського міністра з питання Brexit Домініка Рааба, угода про вихід Великобританії з ЄС буде затверджена до 21 листопада.

Разом з тим, в Європейському союзі скептично сприймають ймовірність досягнення угоди з Великобританією по Brexit протягом найближчих трьох тижнів.