Лондон розраховує досягти угоди про Brexit з ЄС до 21 листопада

Фото: Домінік Рааб (з відкритих джерел)

Раніше міністр з питання Brexit припускав, що кінець листопада є крайнім терміном

Британський міністр з питання Brexit Домінік Рааб розраховує, що угода з ЄС про вихід Великобританії буде затверджено до 21 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на телеканал Sky News, посилаючись на лист Раабе голові парламентського комітету у справах за Brexit.

"Я буду радий надати дані комітету, коли оформлення угоди буде завершено, і в даний час я очікую, що це відбудеться 21 листопада", - йдеться в листі.

"Ми дозволили більшість питань, і ми разом будуємо те, як повинні виглядати майбутні відносини та досягли реального прогресу", - додав він.

Раніше міністр припускав, що кінець листопада є крайнім терміном "практичних термінів проходження через наше законодавство".

Джерело в британському уряді також підтвердило, що Лондон сподівається на те, що угода дійсно буде затверджена до 21 листопада, а лідери ЄС підпишуть його на саміті в середині грудня.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що угода з ЄС щодо умов Brexit готова на 95%.