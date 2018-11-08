Соглашение по Brexit будет готово к понедельнику

Соглашение в дальнейшем должны будут одобрить лидеры ЕС

Великобритания уже к 12 ноября готовится представить новый проект соглашения по выходу из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на австрийскую газету Der Standard со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Соглашение в дальнейшем должны будут одобрить лидеры ЕС, отмечает газета.

"По информации Der Standard, к ближайшему понедельнику может быть готов документ о выходе Великобритании из ЕС, который затем единогласно должны будут одобрить главы государств и правительств", - пишет газета.

Отметим, ранее журналист The Sun Том Ньютон Данн сообщал, что на этой неделе не будет достигнуто соглашения между Лондоном и Брюсселем относительно выхода Британии из ЕС.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что, по словам британского министра по вопросу Brexit Доминики Рааб, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября.

Также в Европейском союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.