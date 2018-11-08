ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Соглашение по Brexit будет готово к понедельнику

Новости » Политика    08.11.2018 - 21:46
Иллюстративное фото (MaxPixel)
Иллюстративное фото (MaxPixel)

Соглашение в дальнейшем должны будут одобрить лидеры ЕС

Великобритания уже к 12 ноября готовится представить новый проект соглашения по выходу из ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на австрийскую газету Der Standard со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Соглашение в дальнейшем должны будут одобрить лидеры ЕС, отмечает газета.

"По информации Der Standard, к ближайшему понедельнику может быть готов документ о выходе Великобритании из ЕС, который затем единогласно должны будут одобрить главы государств и правительств", - пишет газета.

Отметим, ранее журналист The Sun Том Ньютон Данн сообщал, что на этой неделе не будет достигнуто соглашения между Лондоном и Брюсселем относительно выхода Британии из ЕС.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что, по словам британского министра по вопросу Brexit Доминики Рааб, соглашение о выходе Великобритании из ЕС будет утверждено до 21 ноября.

Также в Европейском союзе скептически воспринимают вероятность достижения соглашения с Великобританией по Brexit в течение ближайших трех недель.

 

Британцы проголосовали бы против Brexit в случае повторного референдума Министр по Brexit опроверг наличие договоренностей Мэй с Евросоюзом
Новости Украины Brexit
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь