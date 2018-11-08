Угода по Brexit буде готова до понеділка

Угоду надалі повинні будуть схвалити лідери ЄС

Великобританія вже до 12 листопада готується представити новий проект угоди щодо виходу з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на австрійську газету Der Standard з посиланням на джерела в Єврокомісії.

Угоду надалі повинні будуть схвалити лідери ЄС, зазначає газета.

"За інформацією Der Standard, до найближчого понеділка може бути готовий документ про вихід Великобританії з ЄС, який потім одноголосно повинні будуть схвалити глави держав і урядів", - пише газета.

Зазначимо, раніше журналіст The Sun Тому Ньютон Данн повідомляв, що на цьому тижні не буде досягнуто угоди між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Британії з ЄС.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що, за словами британського міністра з питання Brexit Домініки Рааб, угоду про вихід Великобританії з ЄС буде затверджено до 21 листопада.

Також в Європейському союзі скептично сприймають ймовірність досягнення угоди з Великобританією з Brexit протягом найближчих трьох тижнів.