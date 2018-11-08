Угода по Brexit буде готова до понеділка

Великобританія вже до 12 листопада готується представити новий проект угоди щодо виходу з ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на австрійську газету Der Standard з посиланням на джерела в Єврокомісії.
Угоду надалі повинні будуть схвалити лідери ЄС, зазначає газета.
"За інформацією Der Standard, до найближчого понеділка може бути готовий документ про вихід Великобританії з ЄС, який потім одноголосно повинні будуть схвалити глави держав і урядів", - пише газета.
Зазначимо, раніше журналіст The Sun Тому Ньютон Данн повідомляв, що на цьому тижні не буде досягнуто угоди між Лондоном і Брюсселем щодо виходу Британії з ЄС.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що, за словами британського міністра з питання Brexit Домініки Рааб, угоду про вихід Великобританії з ЄС буде затверджено до 21 листопада.
Також в Європейському союзі скептично сприймають ймовірність досягнення угоди з Великобританією з Brexit протягом найближчих трьох тижнів.