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Соединенные Штаты и Судан обменяются послами

Новости » Политика     04.12.2019 - 21:31
Соединенные Штаты и Судан обменяются послами
Иллюстративное фото (flickr.com/gageskidmore)

США назначит посла в Судане после 23-летнего перерыва

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео сообщил, что Вашингтон после 23-летнего перерыва решил назначить посла в Судане. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщание Помпео в Twitter.

По его словам, США назначат посла в Хартуме после утверждения Сенатом, и при условии, что Судан также восстановит свое дипломатическое представительство в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты и Судан решили обменяться послами впервые за 23 года. Это исторический шаг для укрепления наших двусторонних отношений", - написал Помпео.

Кроме того, госсекретарь США похвалил переходное правительство Судана Абдаллы Хамдока за начало "обширных реформ".

Напомним, 13 июня высокопоставленный дипломат США по Африке Тибор Надь прибыл в Судан для урегулирования конфликта между военными властями и оппозицией. Вместе с тем, США тогда назначили временным поверенным в делах США в Судане ветерана дипломатии Дональда Бута.

Ранее сообщалось, что в Судане была совершена попытка переворота против временного Военного совета. Большинство состоящих в группе, которая пыталась свергнуть Военный совет Судана - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСуданпосолМайк Помпео
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