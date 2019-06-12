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В Судане произошла новая попытка переворота

Новости » Происшествия    12.06.2019 - 17:50
В Судане произошла новая попытка переворота
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Во время неудачного путча были задержаны 68 офицеров

В Судане была совершена попытка переворота против временного Военного совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Как сообщается, во время неудачного путча были задержаны 68 офицеров. В отношении них проводится расследование. 

Большинство состоящих в группе, которая пыталась свергнуть Военный совет Судана - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму. Среди заговорщиков также находились и гражданские лица. 

По словам источников, был произведен арест членов двух групп "военной и гражданской", кторые намеревались сверхнуть временный Военсовет. Кроме того, в перевороте участвовала группировка, которая именует себя "Моджахеды", а некоторые из заговорщиков еще числятся на службе в армии. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека. Отмечается, что убиты двое мирных жителей, и еще десять человек пострадали. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии

Кроме того, в столице Судана Хартум и городе Омдуман во время акций против жестких преследований демонстрантов правоохранители применили слезоточивый газ и боевые патроны, в результате чего погибли по меньшей мере 4 человека. 

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