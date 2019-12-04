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США і Судан після 23-річної перерви обміняються послами

Новини » Політика     04.12.2019 - 21:31
США і Судан після 23-річної перерви обміняються послами
Ілюстративне фото (flickr.com/gageskidmore)

Судан також відновить своє диппредставництво у Вашингтоні

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео повідомив, що Вашингтон після 23-річної перерви вирішив призначити посла в Судані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сообщание Помпео у Twitter.

За його словами, США призначать посла в Хартумі після затвердження Сенатом, і за умови, що Судан також відновить своє дипломатичне представництво у Вашингтоні.

"Сполучені Штати і Судан вирішили обмінятися послами вперше за 23 роки. Це історичний крок для зміцнення наших двосторонніх відносин", - написав Помпео.

Крім того, держсекретар США похвалив перехідний уряд Судану Абдалли Хамдока за початок "великих реформ".

Нагадаємо, 13 червня високопоставлений дипломат США по Африці Тібор Надь прибув в Судан для врегулювання конфлікту між військовими властями і опозицією. Разом з тим, США тоді призначили тимчасовим повіреним у справах США в Судані ветерана дипломатії Дональда Бута.

Раніше повідомлялося, що в Судані була здійснена спроба перевороту проти тимчасового Військової ради. Більшість перебувають у групі, яка намагалася повалити Військовий рада Судану - офіцери-ісламісти, вірні колишньому режиму.

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Новини України Сполучені Штати АмерикипосолСуданМайк Помпео
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