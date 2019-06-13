ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США отправили в Судан посланника для примирения власти и оппозиции

Новости » Политика    13.06.2019 - 05:43
США отправили в Судан посланника для примирения власти и оппозиции
Иллюстративное фото (U.S. Department of State)

Стороны призывают возобновить переговоры

Высокопоставленный дипломат США по Африке Тибор Надь прибыл в Судан для урегулирования конфликта между военными властями и оппозицией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что дипломат встретился с лидерами оппозиционной коалиции, а также провел переговоры с исполняющим обязанности заместителя министра иностранных дел Судана Ильхамом Ибрагимом.

"Надь собирается убедить стороны работать над созданием условий, способствующих возобновлению переговоров", - сообщили в Госдепартаменте США.

Вместе с тем, Соединенные Штаты назначили своим послом в Судане ветерана дипломатии Дональда Бута.

Ранее сообщалось, что в Судане была совершена попытка переворота против временного Военного совета. Большинство состоящих в группе, которая пыталась свергнуть Военный совет Судана - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму. 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека. 

Оппозиция Судана потребовала вывода военных из населенных пунктов страны В Судане произошла новая попытка переворота
Новости Украины СуданСоединенные Штаты Америки
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь