США отправили в Судан посланника для примирения власти и оппозиции

Иллюстративное фото (U.S. Department of State)

Стороны призывают возобновить переговоры

Высокопоставленный дипломат США по Африке Тибор Надь прибыл в Судан для урегулирования конфликта между военными властями и оппозицией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что дипломат встретился с лидерами оппозиционной коалиции, а также провел переговоры с исполняющим обязанности заместителя министра иностранных дел Судана Ильхамом Ибрагимом.

"Надь собирается убедить стороны работать над созданием условий, способствующих возобновлению переговоров", - сообщили в Госдепартаменте США.

Вместе с тем, Соединенные Штаты назначили своим послом в Судане ветерана дипломатии Дональда Бута.

Ранее сообщалось, что в Судане была совершена попытка переворота против временного Военного совета. Большинство состоящих в группе, которая пыталась свергнуть Военный совет Судана - офицеры-исламисты, верные бывшему режиму.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в столице Судана Хартуме произошла стрельба во время сидячей забастовки оппозиции, в результате которой погибли три человека.