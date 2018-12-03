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Собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной церкви, - Парубий

Новости » Общество    03.12.2018 - 11:43
Собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной церкви, - Парубий
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина, Виталий Носач)

По мнению спикера ВР, нужно начать дискуссию, как будет действовать УПЦ после получения Томоса

Собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной церкви. Об этом сообщил глава Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По мнению главы Рады, необходимо начать дискуссию о деятельности Украинской поместной церкви в Украине после получения Томоса.

"Нам нужно начать дискуссию, как будет действовать Украинская поместная церковь в Украине после получения Томоса. В этой дискуссии я предлагаю проговорить, чтобы для служения новой поместной православной церкви, для служения священников мог использоваться и собор Святой Софии в Киеве как важнейший собор украинского православия. Я убежден, что собственно собор Святой Софии должен стать главным собором Украинской поместной православной церкви", - заявил Парубий.

Напомним, в октябре анонсировалось, что Киевская Патриархия считает наиболее логичным местом, где может произойти Объединительный собор, собор святой Софии в Киеве.

РБК-Украина также сообщало, что в ноябре глава государства Петр Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю.

"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская"… передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - гласит текст закона.

Добавим, в октябре парламент одобрил в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. За закон со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР (сначала 216).

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