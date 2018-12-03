Собор Святої Софії має стати головним собором Української помісної церкви, - Парубій

Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

На думку спікера ВР, потрібно розпочати дискусію, як буде діяти УПЦ після отримання Томосу

Собор Святої Софії має стати головним собором Української помісної церкви. Про це повідомив голова Верховної ради Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

На думку очільника Ради, необхідно розпочати дискусію щодо діяльності Української помісної церкви в Україні після отримання Томосу.

"Нам потрібно започаткувати дискусію, як буде діяти Українська помісна церква в Україні після отримання Томосу. В цій дискусії я пропоную проговорити, щоб для служіння нової помісної православної церкви, для служіння священників міг використовуватись і собор Святої Софії у Києві як найважливіший собор українського православ’я. Я переконаний, що власне собор Святої Софії має стати головним собором Української помісної православної церкви", - заявив Парубій.

Нагадаємо, у жовтні анонсувалося, що Київська Патріархія вважає найбільш логічним місцем, де може статися Об'єднавчий собор, собор святої Софії у Києві.

РБК-Україна також повідомляло, що в листопаді глава держави Петро Порошенко підписав закон про передачу Андріївської церкви Константинополю.

"Встановити, що Андріївська церква Національного заповідника "Софія Київська"... передається у безоплатне постійне користування Вселенського Патріархату для звершення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій", - свідчить текст закону.

Додамо, в жовтні парламент схвалив у першому читанні за основу і в цілому законопроект №9208 про передачу Андріївської церкви Константинополю. За закон з другого разу проголосували 237 депутатів ВР (спочатку 216).