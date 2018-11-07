Порошенко подписал закон о передаче Андреевской церкви Константинополю

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом по подготовке к предоставлению Томоса

Президент Украины Петр Порошенко подписал законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - 7 ноября возвращен с подписью от президента.

"Установить, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, которое находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий", - гласит текст закона.

В пояснительной записке подчеркивается, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к получению Томоса об автокефалии УПЦ.

Напомним, в октябре Верховная рада Украины поддержала в первом чтении за основу и в целом законопроект №9208 о передаче Андреевской церкви Константинополю. За закон со второго раза проголосовали 237 депутатов ВР (сначала 216).

Как писало РБК-Украина, советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко заявил, что реконструкцию Андреевской церкви в Киеве, которая была передана в пользование Вселенскому патриархату, ускорят.

Отметим, что реконструкцию Андреевской церкви в Киеве изначально планировалось завершить до 2020 года. Вместе с тем, Павленко добавил, что 2020 год - это конечный срок, но реконструкцию могут ускорить.