Вселенский патриархат подготовил проект устава Украинской церкви

Иллюстративное фото (patriarchate.org)

27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос

На заседании Синода Вселенского патриархата был подготовлен проект устава Украинской церкви. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Вселенского партиархата.

"В контексте ранее принятого решения Вселенского патриархата предоставить автокефалию Украинской церкви, и в ожидании выдачи Патриаршего и Синодального Томоса, святой и священный Синод подготовил устав Украинской церкви", - говорится в документе, опубликованном по итогам заседания Синода.

Отметим, ожидалось, что на Синоде будет утвержден текст Томоса.

Устав является внутренним документом Украинской церкви, регламентирующим различные стороны ее жизни. Он обязателен для исполнения на общецерковном, епархиальном и приходском уровнях.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседаниях 27-29 ноября Синод Вселенского патриархата рассматривал украинский вопрос. В частности, создание полноправной поместной церкви в Украине, которая будет равна остальным 14 церквям.

Так, на Синоде должен был рассматриваться текст томоса об автокефалии Украинской православной церкви, дата Собора в Украине для избрания предстоятеля, который, собственно, и получит томос.

Как заявлял спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что Объединительный собор состоится в начале декабря этого года.

Добавим, 3 ноября, в рамках официального визита в Турцию, президент Украины Петр Порошенко заключил соглашение о сотрудничестве и взаимодействии Украины с Вселенским патриархатом. Президент отметил, что подписанное соглашение завершает процесс, чтобы предоставление томоса для Украины произошло по всем канонам православной церкви.

Как писало РБК-Украина, единая автокефальная церковь после получения томоса будет называться Православная церковь в Украине.