Собирал информацию о планах в Арктике: РФ обвинила высланного консула Эстонии в шпионаже

Федеральная служба безопасности России обвинила высланного из Москвы консула ЭстонииМарта Лятте в шпионаже. По данным спецслужбы, он якобы собирал закрытую информацию о планах России в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.