Собирал информацию о планах в Арктике: РФ обвинила высланного консула Эстонии в шпионаже

Федеральная служба безопасности России обвинила высланного из Москвы консула ЭстонииМарта Лятте в шпионаже. По данным спецслужбы, он якобы собирал закрытую информацию о планах России в Арктике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - заявили в ФСБ.
Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.
Кроме того, 7 июля Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.
В свою очередь в середине июля Эстония выслала из страны дипломата российского посольства.
Сегодня в качестве ответных мер Россия выслала еще одного эстонского дипломата.