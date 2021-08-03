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Собирал информацию о планах в Арктике: РФ обвинила высланного консула Эстонии в шпионаже

Автор: РБК-Украина

Федеральная служба безопасности России обвинила высланного из Москвы консула ЭстонииМарта Лятте в шпионаже. По данным спецслужбы, он якобы собирал закрытую информацию о планах России в Арктике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике. При этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер", - заявили в ФСБ.

Напомним, 6 июля в Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ России задержали эстонского дипломата за якобы сбор разведывательной информации. В Эстонии действия России назвали путем к конфронтации.

Кроме того, 7 июля Россия заявила, что высылает Марта Лятте из страны за якобы шпионаж.

В свою очередь в середине июля Эстония выслала из страны дипломата российского посольства.

Сегодня в качестве ответных мер Россия выслала еще одного эстонского дипломата.

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Российская ФедерацияЭстонияшпионаж