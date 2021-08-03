Збирав інформацію про плани в Арктиці: РФ звинуватила висланого консула Естонії в шпигунстві

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила висланого з Москви консула Естоніімарта Лятте в шпигунстві. За даними спецслужби, він нібито збирав закриту інформацію про плани Росії в Арктиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.