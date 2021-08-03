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Збирав інформацію про плани в Арктиці: РФ звинуватила висланого консула Естонії в шпигунстві

Автор: РБК-Україна

Федеральна служба безпеки Росії звинуватила висланого з Москви консула Естоніімарта Лятте в шпигунстві. За даними спецслужби, він нібито збирав закриту інформацію про плани Росії в Арктиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Встановлено, що Естонський дипломат кілька разів зустрічався з росіянином. В ході зустрічей виявляв інтерес до отримання через нього відомостей про плани Росії в Арктиці. При цьому Лятте свідомо розумів, що названі документи носять закритий характер", - заявили в ФСБ.

Нагадаємо, 6 липня в Санкт-Петербурзі співробітники ФСБ Росії затримали естонського дипломата за нібито збір розвідувальної інформації. В Естонії дії Росії назвали шляхом до конфронтації.

Крім того, 7 липня Росія заявила, що висилає Марта Лятте з країни за нібито шпигунство.

У свою чергу в середині липня Естонія вислала з країни дипломата російського посольства.

Сьогодні у відповідь Росія вислала ще одного естонського дипломата.

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