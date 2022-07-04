ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: СБУ задержала вражеского агента

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 16:55
Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: СБУ задержала вражеского агента Фото: СБУ задержала вражеского агента, который собирал данные для ракетных ударов (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники СБУ задержали вражеского агента. Преступник собирал данные для ракетных ударов по Одесской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает пресс-служба, мужчина собирал данные о дислокации подразделений наших бойцов, а также перемещение военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.

В течение мая уроженец Одесской области передавал данные представителям России и Беларуси, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов или же при подготовке к диверсиям.

Во время обыска по месту жительства преступника были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его противоправной деятельности.

Фото: СБУ задержала вражеского агента, который собирал данные для ракетных ударов (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киевской области задержали банду в составе из пяти человек, которые совершили 9 ограблений на территории региона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Российская Федерация Одесса
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы