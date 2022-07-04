Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: СБУ задержала вражеского агента
Сотрудники СБУ задержали вражеского агента. Преступник собирал данные для ракетных ударов по Одесской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как отмечает пресс-служба, мужчина собирал данные о дислокации подразделений наших бойцов, а также перемещение военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.
В течение мая уроженец Одесской области передавал данные представителям России и Беларуси, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов или же при подготовке к диверсиям.
Во время обыска по месту жительства преступника были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его противоправной деятельности.
Фото: СБУ задержала вражеского агента, который собирал данные для ракетных ударов (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно в Киевской области задержали банду в составе из пяти человек, которые совершили 9 ограблений на территории региона.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.