Собирал данные для ракетных ударов по Одесской области: СБУ задержала вражеского агента

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечает пресс-служба, мужчина собирал данные о дислокации подразделений наших бойцов, а также перемещение военной техники и товаров стратегического назначения в районе железнодорожного моста в селе Затока Белгород-Днестровского района.

В течение мая уроженец Одесской области передавал данные представителям России и Беларуси, которые враг мог использовать при планировании ракетных ударов или же при подготовке к диверсиям.

Во время обыска по месту жительства преступника были обнаружены мобильные телефоны с доказательствами его противоправной деятельности.

Фото: СБУ задержала вражеского агента, который собирал данные для ракетных ударов (t.me/SBUkr)