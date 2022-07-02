В Киевской области задержали банду мародеров с серьезным "послужным списком"

В Киевской области задержана преступная группа в составе из пяти человек, совершивших 9 ограблений на территории региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ Национальной полиции Киевской области.

"Преступная группировка обворовывала дома жителей Бориспольского, Бучанского, Фастовского и Обуховского районов. В состав группы входило пять человек, из них организатор, помощник и три исполнителя", - говорится в сообщении.

Как отмечают правоохранители, в дома воры попадали, взламывая замки, и отжимая металлопластиковые окна.

"Кроме ювелирных украшений и наличных воры забирали велосипеды, электроинструменты и ценное имущество", - добавляют в полиции.

Преступники были задержаны. Организатором оказался 42-летний житель города Запорожья, бывший таксист, который планировал кражи, обеспечивал приспешников транспортом, координировал действия злоумышленников и распределял доходы.

За совершенное злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.