ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Збирав дані для ракетних ударів по Одеській області: СБУ затримала ворожого агента

Новость на русском →
Понеділок 04 липня 2022 16:55
Збирав дані для ракетних ударів по Одеській області: СБУ затримала ворожого агента Фото: СБУ затримала ворожого агента, який збирав дані для ракетних ударів (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Співробітники СБУ затримали ворожого агента. Злочинець збирав дані для ракетних ударів по Одеській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як відзначає пресслужба, чоловік збирав дані щодо дислокації підрозділів наших бійців, а також переміщення воєнної техніки й товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

Упродовж травня уродженець Одеської області передавав дані представникам Росії та Білорусі, які ворог міг використати під час планування ракетних ударів або ж при підготовці до диверсій.

Під час обшуку за місцем проживання злочинця було виявлено мобільні телефони з доказами його протиправної діяльності.

Фото: СБУ затримала ворожого агента, який збирав дані для ракетних ударів (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Київській області затримали банду у складі з п’ятьох людей, які здійснили 9 пограбувань на території регіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Російська Федерація Одеса
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони