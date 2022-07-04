Збирав дані для ракетних ударів по Одеській області: СБУ затримала ворожого агента

Співробітники СБУ затримали ворожого агента. Злочинець збирав дані для ракетних ударів по Одеській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Як відзначає пресслужба, чоловік збирав дані щодо дислокації підрозділів наших бійців, а також переміщення воєнної техніки й товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.

Упродовж травня уродженець Одеської області передавав дані представникам Росії та Білорусі, які ворог міг використати під час планування ракетних ударів або ж при підготовці до диверсій.

Під час обшуку за місцем проживання злочинця було виявлено мобільні телефони з доказами його протиправної діяльності.

Фото: СБУ затримала ворожого агента, який збирав дані для ракетних ударів (t.me/SBUkr)