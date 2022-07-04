Збирав дані для ракетних ударів по Одеській області: СБУ затримала ворожого агента
Співробітники СБУ затримали ворожого агента. Злочинець збирав дані для ракетних ударів по Одеській області.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Як відзначає пресслужба, чоловік збирав дані щодо дислокації підрозділів наших бійців, а також переміщення воєнної техніки й товарів стратегічного призначення в районі залізничного моста у селі Затока Білгород-Дністровського району.
Упродовж травня уродженець Одеської області передавав дані представникам Росії та Білорусі, які ворог міг використати під час планування ракетних ударів або ж при підготовці до диверсій.
Під час обшуку за місцем проживання злочинця було виявлено мобільні телефони з доказами його протиправної діяльності.
Фото: СБУ затримала ворожого агента, який збирав дані для ракетних ударів (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Київській області затримали банду у складі з п’ятьох людей, які здійснили 9 пограбувань на території регіону.
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