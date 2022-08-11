СNN называет удар по базе в Саках самой большой потерей росавиации со времен Второй мировой

Отметим, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска потеряли 9 своих самолетов после этих взрывов.

"Согласно исследованиям CNN, это может быть самой большой потерей военной авиации Москвы за один день со времен Второй мировой войны", - пишет издание.

Так, научный сотрудник Азиатского института Гриффита и бывший пилот ВВС Австралии Питер Лейтон исследовал спутниковые снимки Planet Lab, которые зафиксировали авиабазу Саки до и после взрывов.

В CNN предполагают, что уничтоженные военные самолеты могли быть бомбардировщиками Су-24 и многоцелевыми истребителями Су-30.

Также ученый отметил, что еще два самолета были повреждены и подчеркнул, кадры свидетельствуют о том, что это была преднамеренная атака, а не "несчастный случай".

"CNN проверили немного доступных данных о потерях военной авиации в советское время. В современной России нет свидетельств о столь значительных потерях от одного инцидента за один день", - подытожили в исследовании.

Напомним, 9 августа в Крыму прозвучали взрывы на авиабазе "Саки", где дислоцировались российские истребители и бомбардировщики, совершающих налеты на материковую Украину.

Так, на следующий день в Воздушных силах ВСУ подтвердили уничтожение девяти самолетов на аэродроме в оккупированном Крыму, при этом ответственности за эти удары украинская сторона на себя не брала, к тому же оккупанты сами заявляют о так называемой "детонации" и называют различные противоречивые причины взрывов.

Между тем издание The New York Times предполагает, что удар по авиабазе якобы мог быть нанесен из украинского оружия. В частности, из оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром".

Более подробно об инциденте читайте материале РБК-Украина "Взрывы на авиабазе в оккупированном Крыму: что известно".