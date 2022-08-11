СNN називає удар по базі в Саках найбільшою втратою росавіації з часів Другої світової

Зауважимо, за даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська втратили 9 свої літаків після цих вибухів.

"Згідно з дослідженнями CNN, це може бути найбільшою втратою військової авіації Москви за один день з часів Другої світової війни", - пише видання.

Так, науковий співробітник Азіатського інституту Гріффіта та колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон дослідив супутникові знімки Planet Lab, які зафіксували авіабазу Саки до і після вибухів.

В CNN припускають, що знищені військові літаки могли бути бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30.

Також науковець зазначив, що ще два літаки були пошкоджені та підкреслив, кадри свідчать про те, що це була навмисна атака, а не "нещасний випадок".

"CNN перевірили небагато доступних даних про втрати військової авіації за радянських часів. У сучасній Росії немає свідчень про такі значні втрати від одного інциденту за один день", - підсумували в дослідженні.

Нагадаємо, 9 серпня в Криму пролунали вибухи на авіабазі "Саки", де дислокувалися російські винищувачі і бомбардувальники, які здійснюють нальоти на материкову Україну.

Наступного дня в Повітряних силах ЗСУ підтвердили знищення дев’яти літаків на аеродромі в окупованому Криму, при цьому відповідальності за ці удари українська сторона на себе не брала, до того ж окупанти самі заявляють про так звану "детонацію" та називають різні суперечливі причини вибухів.

Тим часом видання The New York Times припускає, що удар по авіабазі нібито міг бути нанесений з української зброї. Зокрема, з оперативно-тактичного ракетного комплексу "Грім".

Більш детально про інцидент читайте матеріалі РБК-Україна "Вибухи на авіабазі в окупованому Криму: що відомо".