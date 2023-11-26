Внаслідок негоди в Одеській області, на території регіону, лише за кілька годин, стало майже 50 автомобільних аварій.

Станом на 11 ранку до правоохоронців надійшло 48 повідомлень про ДТП. Найбільше аварій у Біляївському та Білгород-Дністровському напрямках за участю вантажівок та рейсових автобусів.

Фото: Снігопад в Одеській області: за кілька годин уже майже 50 ДТП, зокрема з автобусами (od.npu.gov.ua)

"Один із таких автобусів, який рухався з міста Софія у напрямку міста Ізмаїл, неподалік села Орлівка Ренійської громади з'їхав у кювет. Дев’ятнадцятеро пасажирів і два водія не постраждали. Поліцейські доставили їх на своєму транспорті в одну із місцевих шкіл, де їм надається прихисток та допомога", - пише пресслужба.

Також ще один автобус з 42 пасажирами, серед яких 5 дітей, застряг на узбіччі дороги біля села Новосільське. Правоохоронці евакуювали людей до місцевої школи, де їм надали прихисток.

Негода в Одеській області

Сьогодні, 26 листопада, регіон накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Зокрема повідомляють про відключення світла в багатьох населених пунктах, а також повалені дерева.

Усі подробиці про негоду в Одеській області можна прочитати за посиланням.

Ситуація станом на 13:30

Як пише ДСНС, рятувальники вже здійснили 30 виїздів. З заметів продовжують звільняти автомобілі. Залучено 32 одиниці техніки та 110 рятувальників.

"В кареті швидкої допомоги, яку зранку витягали зі снігових заметів та супроводжували підрозділи ДСНС, знаходилась вагітна жінка. Наразі вона народжує в лікарні", - пише пресслужба.