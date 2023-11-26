Снегопад в Одесской области: за пару часов уже почти 50 ДТП, в том числе с автобусами
Вследствие непогоды в Одесской области, на территории региона, всего за несколько часов, стало почти 50 автомобильных аварий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление Национальной полиции Одесской области.
По состоянию на 11 утра в милицию поступило 48 сообщений о ДТП. Больше всего аварий в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях с участием грузовиков и рейсовых автобусов.
Фото: Снегопад в Одесской области: за пару часов уже почти 50 ДТП, в том числе с автобусами (t.me/dsns_telegram)
"Один из таких автобусов, который двигался из города София в направлении города Измаил, недалеко от села Орловка Ренийской громады съехал в кювет. Девятнадцать пассажиров и два водителя не пострадали. Полицейские доставили их на своем транспорте в одну из местных школ, где им предоставляется приют и помощь", - пишет пресс-служба.
Также еще один автобус с 42 пассажирами, среди которых 5 детей, застрял на обочине дороги возле села Новосельское. Правоохранители эвакуировали людей в местную школу, где им предоставили убежище.
Непогода в Одесской области
Сегодня, 26 ноября, регион накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья.
Все подробности о непогоде в Одесской области можно прочитать по ссылке.
Ситуация по состоянию на 13.30
Как пишет ГСЧС, спасатели уже совершили 30 выездов. С сугробов продолжают освобождать автомобили. Привлечены 32 единицы техники и 110 спасателей.
"В карете скорой помощи, которую утром извлекали из снежных заносов и сопровождали подразделения ГСЧС, находилась беременная женщина. В настоящее время она рождает в больнице", - пишет пресс-служба.
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