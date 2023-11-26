Одеську область накрив снігопад, в регіоні вирує негода: яка ситуація в регіоні

Одеську область накрила сильна негода. Регіон замело снігом, на низці трас було повністю, або ж частково перекрито рух.

Про це ситуацію з негодою в Одеській області - в матеріалі РБК-Україна.

Через погіршення погодних умов в регіоні, а саме: сніг, мокрий сніг, ожеледицю, сильні пориви вітру до 30 м/c, було прийнято рішення обмежити рух на дорогах загального користування державного значення: М-15 Одеса-Рені (на місто Бухарест) - повністю перекрито рух;

М-28 Одеса-Южне - М-14 (Об’їзд м. Одеси - обмежено рух для фур;

М-05 Київ - Одеса - обмежено рух для фур. Новина доповнюється...