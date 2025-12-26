ua en ru
Пт, 26 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Сніг та хуртовини: в яких регіонах лютуватиме негода сьогодні

П'ятниця 26 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Сніг та хуртовини: в яких регіонах лютуватиме негода сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди на 26 грудня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні у п'ятницю, 26 грудня погода різко зміниться. Майже по всій Україні, окрім крайнього заходу, очікується сніг, сильний вітер та хуртовини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні

Діденко зазначила, що сьогодні очікується сніг, сильний вітер, хуртовини та підвищення температури повітря. Проте найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах. На дорогах можливе утворення ожеледиці.

За даними Укргідрометцентру, зимову погоду зумовлять атмосферні фронти з півночі. Вночі сніг пройде у північних, більшості центральних та східних областей, а вдень - майже по всій Україні, окрім Закарпаття.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі на півночі, а вдень у більшості регіонів пориви сягатимуть 15-20 м/с, що спричинятиме хуртовини.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4…-9 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті до -13. Вдень по всій країні очікується від 0 до -5 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вночі прогнозують помірний сніг, вдень - невеликий. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с, очікується хуртовина.

У Київській області температура вночі становитиме -4…-9 градусів, удень - 0…-5. У столиці вночі буде -6…-8, удень - близько 0…-2 градусів морозу.

Сніг та хуртовини: в яких регіонах лютуватиме негода сьогодні

Нагадаємо, вчора синоптики попередили українців про наближення небезпечних метеорологічних явищ. Погода різко погіршиться у більшості областей України.

Також в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику січня в Україні.

Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць зими.

А ще метеорологи пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Новини
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи
Вибори під час війни: Корнієнко назвав дату першої зустрічі робочої групи
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну