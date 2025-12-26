Сніг та хуртовини: в яких регіонах лютуватиме негода сьогодні
Сьогодні у п'ятницю, 26 грудня погода різко зміниться. Майже по всій Україні, окрім крайнього заходу, очікується сніг, сильний вітер та хуртовини.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
Діденко зазначила, що сьогодні очікується сніг, сильний вітер, хуртовини та підвищення температури повітря. Проте найменша ймовірність опадів буде у західних регіонах. На дорогах можливе утворення ожеледиці.
За даними Укргідрометцентру, зимову погоду зумовлять атмосферні фронти з півночі. Вночі сніг пройде у північних, більшості центральних та східних областей, а вдень - майже по всій Україні, окрім Закарпаття.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с, уночі на півночі, а вдень у більшості регіонів пориви сягатимуть 15-20 м/с, що спричинятиме хуртовини.
Температура повітря вночі коливатиметься в межах -4…-9 градусів, у Карпатах та на Прикарпатті до -13. Вдень по всій країні очікується від 0 до -5 градусів.
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вночі прогнозують помірний сніг, вдень - невеликий. На дорогах можлива ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, з поривами до 15-20 м/с, очікується хуртовина.
У Київській області температура вночі становитиме -4…-9 градусів, удень - 0…-5. У столиці вночі буде -6…-8, удень - близько 0…-2 градусів морозу.
Нагадаємо, вчора синоптики попередили українців про наближення небезпечних метеорологічних явищ. Погода різко погіршиться у більшості областей України.
Також в Українському гідрометеорологічному центрі оприлюднили коротку кліматичну характеристику січня в Україні.
Крім того, синоптики поділились загальним попереднім прогнозом на другий місяць зими.
А ще метеорологи пояснили, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.