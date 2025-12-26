ua en ru
Главная » Жизнь » Общество

Снег и метели: в каких регионах будет свирепствовать непогода сегодня

Пятница 26 декабря 2025 07:00
Снег и метели: в каких регионах будет свирепствовать непогода сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды на 26 декабря (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в пятницу, 26 декабря погода резко изменится. Почти по всей Украине, кроме крайнего запада, ожидается снег, сильный ветер и метели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

Диденко отметила, что сегодня ожидается снег, сильный ветер, метели и повышение температуры воздуха. Однако наименьшая вероятность осадков будет в западных регионах. На дорогах возможно образование гололеда.

По данным Укргидрометцентра, зимнюю погоду обусловят атмосферные фронты с севера. Ночью снег пройдет в северных, большинстве центральных и восточных областей, а днем - почти по всей Украине, кроме Закарпатья.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью на севере, а днем в большинстве регионов порывы будут достигать 15-20 м/с, что вызовет метели.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...-9 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье до -13. Днем по всей стране ожидается от 0 до -5 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет облачно. Ночью прогнозируют умеренный снег, днем - небольшой. На дорогах возможна гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, ожидается метель.

В Киевской области температура ночью составит -4...-9 градусов, днем - 0...-5. В столице ночью будет -6...-8, днем - около 0...-2 градусов мороза.

Снег и метели: в каких регионах будет свирепствовать непогода сегодня

Напомним, вчера синоптики предупредили украинцев о приближении опасных метеорологических явлений. Погода резко ухудшится в большинстве областей Украины.

Также в Украинском гидрометеорологическом центре обнародовали краткую климатическую характеристику января в Украине.

Кроме того, синоптики поделились общим предварительным прогнозом на второй месяц зимы.

А еще метеорологи объяснили, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.

