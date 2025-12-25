ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Четвер 25 грудня 2025 15:42
UA EN RU
Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погоди Українців попередили про погіршення погоди у більшості областей (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Синоптики попередили українців про наближення небезпечних метеорологічних явищ. Погода різко погіршиться у більшості областей України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Коли саме й чому погода в Україні буде небезпечна

Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються:

  • 26 грудня вночі - у північних областях країни;
  • 26 грудня вдень - в цілому по Україні (крім Закарпаття).

Йдеться про:

  • пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с;
  • хуртовину;
  • ожеледицю на дорогах.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти Укргідрометцентру.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погодиПопередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Що буде з погодою в Україні завтра в цілому

Згідно з прогнозом синоптиків на п'ятницю, 26 грудня, погода по території України буде по-справжньому зимовою.

Так, атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо.

У нічні години у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень - по всій території України (крім крайнього заходу) - очікується сніг.

На дорогах разом із цим утворюватиметься ожеледиця.

"Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. Вночі у північних областях, вдень - в Україні (крім Закарпаття), очікуємо на пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини", - розповіли українцям.

Тим часом температурний фон зміниться за рахунок збільшення хмарності. Тобто мороз - дещо послабшає.

З огляду на це, температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в межах -4..-9 градусів за Цельсієм. У Карпатах і на Прикарпатті - до 13 градусів морозу.

Тим часом денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0..5 градусів морозу.

Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погодиПрогноз погоди на 26 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чого завтра чекати від погоди в Києві та області

На території Києва та Київської області впродовж 26 грудня також ймовірні небезпечні метеорологічні явища:

  • пориви вітру 15-20 м/с;
  • хуртовина;
  • на дорогах - ожеледиця.

Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погодиПопередження УкрГМЦ для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В цілому ж погода у столичному регіоні очікується хмарною.

На ніч прогнозують помірний сніг. Вдень - невеликий.

Температура повітря вночі:

  • по області - від 4 до 9 градусів морозу;
  • у Києві - від 6 до 8 градусів нижче нуля.

Тим часом температура повітря вдень очікується:

  • по області - від 0 до 5 градусів морозу;
  • у Києві - від 0 до 2 градусів нижче нуля.

Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погодиПрогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як підготуватись до негоди у столиці: поради КМДА

З огляду на такий прогноз погоди, у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) підготували низку рекомендацій для громадян.

Так, під час сильного вітру фахівці закликають українців:

  • щільно зачиняти вікна;
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
  • не паркувати поруч із ними автівки.

Водіїв просять бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.

Тим часом пішоходів закликають бути обережними та носити флікери в темний час доби.

Насамкінець якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.

Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погодиПублікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що на Україну насувається справжнє зимове похолодання.

З огляду на це вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.

Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Гідрометцентр Снігопад Погода в Києві Погода на день Метеоролог
Новини
Ракети Storm Shadow ударили по Новошахтинському НПЗ в Росії, - Генштаб
Ракети Storm Shadow ударили по Новошахтинському НПЗ в Росії, - Генштаб
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну