Хуртовини накриють Україну: синоптики попередили про різке погіршення погоди
Синоптики попередили українців про наближення небезпечних метеорологічних явищ. Погода різко погіршиться у більшості областей України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Коли саме й чому погода в Україні буде небезпечна
Згідно з попередженням УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища очікуються:
- 26 грудня вночі - у північних областях країни;
- 26 грудня вдень - в цілому по Україні (крім Закарпаття).
Йдеться про:
- пориви вітру зі швидкістю до 15-20 м/с;
- хуртовину;
- ожеледицю на дорогах.
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти Укргідрометцентру.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Попередження УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Що буде з погодою в Україні завтра в цілому
Згідно з прогнозом синоптиків на п'ятницю, 26 грудня, погода по території України буде по-справжньому зимовою.
Так, атмосферні фронти з півночі зумовлять захмарене небо.
У нічні години у північних, більшості східних та центральних областей, а вдень - по всій території України (крім крайнього заходу) - очікується сніг.
На дорогах разом із цим утворюватиметься ожеледиця.
"Повітряні потоки рухатимуться з північного заходу зі швидкістю в межах 7-12 м/с. Вночі у північних областях, вдень - в Україні (крім Закарпаття), очікуємо на пориви вітру до 15-20 м/с, що буде зумовлювати хуртовини", - розповіли українцям.
Тим часом температурний фон зміниться за рахунок збільшення хмарності. Тобто мороз - дещо послабшає.
З огляду на це, температура повітря в Україні найближчої ночі очікується в межах -4..-9 градусів за Цельсієм. У Карпатах і на Прикарпатті - до 13 градусів морозу.
Тим часом денні максимуми по всій території країни будуть сягати 0..5 градусів морозу.
Прогноз погоди на 26 грудня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чого завтра чекати від погоди в Києві та області
На території Києва та Київської області впродовж 26 грудня також ймовірні небезпечні метеорологічні явища:
- пориви вітру 15-20 м/с;
- хуртовина;
- на дорогах - ожеледиця.
Попередження УкрГМЦ для Києва та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В цілому ж погода у столичному регіоні очікується хмарною.
На ніч прогнозують помірний сніг. Вдень - невеликий.
Температура повітря вночі:
- по області - від 4 до 9 градусів морозу;
- у Києві - від 6 до 8 градусів нижче нуля.
Тим часом температура повітря вдень очікується:
- по області - від 0 до 5 градусів морозу;
- у Києві - від 0 до 2 градусів нижче нуля.
Прогноз погоди по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Як підготуватись до негоди у столиці: поради КМДА
З огляду на такий прогноз погоди, у прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) підготували низку рекомендацій для громадян.
Так, під час сильного вітру фахівці закликають українців:
- щільно зачиняти вікна;
- прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев;
- не паркувати поруч із ними автівки.
Водіїв просять бути максимально обачними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.
Тим часом пішоходів закликають бути обережними та носити флікери в темний час доби.
Насамкінець якщо впало дерево чи зламалися гілки - телефонувати радять до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду": 0442724018.
Публікація КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі повідомили, що на Україну насувається справжнє зимове похолодання.
З огляду на це вже незабаром на річках і мілководді водосховищ очікується поява та подальше посилення льодових явищ, які можуть нести небезпеку.
Крім того, в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.